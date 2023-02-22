Sungurlu Ziraat Odası Başkanlığına seçilen Seyfi Erayhan, İlçe Seçim Müdürlüğünden mazbatasını aldı.

Sungurlu Ziraat Odası Başkanlığına seçilen Seyfi Erayhan, İlçe Seçim Müdürlüğünden mazbatasını aldı.

19 Şubat Pazar günü yapılan kongrede, Sungurlu Ziraat Odası Başkanı seçilen Erayhan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Sungurlu Adalet Sarayı’na giderek mazbatasını aldı. Mazbatasını alan Başkan Erayhan, yönetim kurulu üyeleri ve beraberindekilerle birlikte Ziraat Odası’na giderek yapılan duanın ardından koltuğuna oturdu.

Ziraat Odası’nda bir açıklama yapan Erayhan, “Bu göreve layık olmak için elimizden geleni yapacağız. Bizim için dün dünde kalmıştır. Beyaz bir sayfa açacağız, geçmiş bizi ilgilendirmez, biz geleceğe bakacağız. İnşallah Ziraat Odamızı hep birlikte daha iyi yerlere taşıyacağız, çiftçilerimizin istekleri doğrultusunda ve kanun çerçevesinde. Arkadaşlar bizim için kanun ve tüzüklerimiz çok önemlidir. Biz kanun dışı hiçbir işlem yapmayız. Çiftçinin yararına olan her şeyde de çiftçilerimizin isteklerini karşılamaya çalışacağız. Köylümüzü seviyoruz, ben köylü çocuğuyum. İçinizden biriyim, çiftçi çocuğuyum. Burası çiftçinin kendi öz odasıdır, kimsenin malı değildir. Allah mahcup etmesin, Allah utandırmasın. Hiçbir ayrım yapmadan, tüm Sungurlu’muza, çiftçilerimize, köylerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun.” diye konuştu.