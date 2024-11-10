Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Seydişehir Taraşcı yolu Taraşcı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali A., idaresindeki 42 AUA 582 plakalı otomobil ile Mehmet Ü., idaresindeki 42 ZV 212 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kaza sonrası her iki otomobilin sürücüsü de yaralanırken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.