Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Seydişehir’e değer katacak Tarihi Merkez Seyyid Harun Veli Çevre Düzenlemesi 2. Etap Temel Atma Programı’na katılarak, ilçe esnafıyla ve öğrencilerle buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Seydişehir’e değer katacak Tarihi Merkez Seyyid Harun Veli Çevre Düzenlemesi 2. Etap Temel Atma Programı’na katılarak, ilçe esnafıyla ve öğrencilerle buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Seydişehir’de Tarihi Merkez Seyyid Harun Veli Çevre Düzenlemesi 2. Etap Temel Atma Programına katılarak ilçede esnafla ve öğrencilerle bir araya geldi. Temel atma programında konuşan AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, Seydişehir’e önemli eserler kazandırdığı için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, çalışmanın önemine dikkat çekerek, Seydişehir’in banisi konumunda bulunan Seyyid Harun Veli Hazretlerine hizmet etmenin bir gurur olduğunu söyledi. Tutal, “Caminin etrafı Seyyid Harun Veli Hazretleri’ne yakışan bir pozisyonda değildi. Büyükşehir Belediyemizle birlikte birinci etabını tamamladık, ikinci etabın başlangıcını yapıyoruz. Konya Büyükşehir Belediye’miz artık sadece Türkiye’de değil, dünya üzerindeki birçok ülkede model belediyecilik noktasında rehberlik yapar hale geldi. Uğur Başkanımız da hem Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı hem Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı da beraber yürütmekte. Kendisine Allah’tan kolaylıklar diliyoruz” diye konuştu.

"Seydişehir için sadece 2022 yılında 114 milyon lira kaynak harcadık"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Seydişehir’in önemli yatırımlarını Seydişehir Belediyesi ve AK Parti İlçe Başkanlığı’yla istişareli olarak yürüttüklerini ifade etti. İlçede bugüne kadar çok önemli hizmetler ortaya koyduklarını kaydeden Başkan Altay, “İtfaiye binamız hizmete girdi. Liseli gençlerimiz için hazırladığımız Lise Medeniyet Akademisi açılışını gerçekleştireceğiz inşallah. Şu an çalışmalarına başlandı. İlkokul ve ortaokuldaki çocuklarımız için Bilgehanemiz hizmet veriyor. KOMEK’imiz, Şehir Konak’ımız hizmete açıldı. Yine KOSKİ, arıtma tesisi başta olmak üzere birçok alt yapı ve üst yapı projelerini yürütüyoruz ve bugüne kadar toplamda Seydişehir’e 304 milyon liralık kaynak ayırdık. Ama özellikle şunu vurgulamak istiyorum; sadece 2022 yılında harcadığımız kaynağın toplamı 114 milyon lira. Yani 304 milyon lira toplam bütçenin 114 milyon lirasını bu yıl harcadık, harcamaya da devam edeceğiz inşallah. Bunun içinde en önemlisi, ilçe belediyemizin önceliklerini belirlediği, şehir içindeki sıcak asfalt çalışması. Hakikaten Seydişehir’in havasını değiştirdi. Bununla birlikte yine Seydişehir’imize 14.1 kilometre uzunluğunda mahalle yolu yaptık” ifadelerini kullandı.

“Seydişehir’in kalbi yeniden canlanmış olacak"

Seyyid Harun Veli Hazretlerinin cami ve türbesi etrafında önemli bir işin başlangıcını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Seydişehir’in kalbi, Seyyid Harun Veli Hazretleri’nin camisinin ve türbesinin bulunduğu alandayız. 2014 yılından itibaren burada planlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Birinci etap çalışmayı tamamladık. İkinci etapta kamulaştırma çalışmaları bitti ve bugün temelini atarak 28 bin metrekarelik alanda kamulaştırma maliyeti ile birlikte yaklaşık 50 milyon liralık bir işin de başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Sadece buradaki yapacağımız inşaatın maliyeti 30 milyon lira. Böylece Seyyid Harun Veli Hazretleri’ni ziyarete gelen insanları, Konya ve Seydişehir’e yakışır bir şekilde karşılamayı arzu ediyoruz. Buradaki dönüşümün başlangıcıyla birlikte Bedesten’de ilçe belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar ve bizim yapacağımız çalışmalarla tekrar Seydişehir’in kalbi adeta yeniden canlanmış olacak” şeklinde konuştu.

“Türkiye Yüzyılı’nda Konya’ya yakışır hizmetler yapacağız"

Konya’nın Türkiye’deki gelişmelere paralel bir gelişme örneği gösterdiğine dikkat çeken Başkan Altay, Türkiye’nin dünyada söz sahibi olacağı bu yüzyılda Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın yanında olacaklarını vurguladı. Başkan Altay, “Tabii Konya hızla gelişiyor, Türkiye hızla gelişiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde bizim de katıldığımız bir programda önemli bir mesaj verdi tüm dünyaya. ‘Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcını gerçekleştirmiş olduk. Biz buna kalben inanıyoruz. İnşallah gelecek yüzyıl, ‘Türkiye Yüzyılı’ olacak. Türkiye, büyük bir hırsla yükleniyor ve artık küresel bir güç haline geldi. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak ‘Türkiye Yüzyılı’nda şehrimize yakışır hizmetler yapmayı arzu ediyoruz” cümlelerine yer verdi.

AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nail Kavruk’un da katıldığı programda konuşmaların ardından Seyyid Harun Veli Çevre Düzenlemesi 2. Etabının temeli dualarla atıldı. Temel atma programının ardından Arasta Çarşısı’ndaki esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Altay daha sonra ilçede bulunan Bilgehanede öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Altay son olarak Seydişehir KOMEK’i ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti.