Konya’nın Seydişehir ilçesinde hayırseverler tarafından ilçede öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere iletilmek üzere hazırlanan kıyafet kolileri okul müdürlerine teslim edildi.

Seydişehir ilçesinde hayırseverler tarafından okullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardımda bulundu. Okullarda öğrenim gören bin 687 ihtiyaç sahibi öğrenci tespit edilirken, bu öğrencilere bayramlık hediyesi olarak dağıtılacak olan 160 giyim kolisi kaymakamlık önünde okul müdürlerine teslim edildi.

Teslim sırasında konuşan Kaymakam Deniz Pişkin, “Hayırsever vatandaşlarımız tarafından yapılan yardımlarla ilçemizde eğitim gören bin 687 ihtiyaçlı öğrencimize bayramlık yardımında bulunduk. 160 adet kıyafet kolisini bugün okul müdürlerimize teslim ettik. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum, Allah yardımlarını kabul etsin” dedi.