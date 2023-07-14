Muğla’nın Seydikemer ilçesinde öğretmenlik ve müdür yardımcılığı görevlerini yürüten, daha sonra Karagedik İlkokulu ve Ortaokulu müdürü olan İlkay Şumur, Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atandı.

Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan, Karagedik İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü İlkay Şumur, bugün itibarıyla görevine başladı. Göreve başlar başlamaz tebrik mesajları almaya başlayan Şumur, Seydikemer’in çocukları ve gençleri için çalışacağını söyledi. 1995 yılında Mardin Kızıltepe İnkılap İlkokulu sınıf öğretmenliği ile öğretmenlik mesleğine başlayan İlkay Sumur, yıllar içerisinde müdür yardımcılığı ve müdürlük görevinde bulundu. İlkay Şumur, 28 yıllık eğitim hayatı boyunca birçok başarı ve takdir belgesi ile ödüllendirildi. Spora ve sporcuya büyük önem verdiği bilinen Şumur, öğrencilerine de destek vererek örnek öğretmen ve idareci olarak tanınıyor.

Seydikemerli çocukların ve gençlerin en iyi yerlere gelmesi için üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu kaydeden Şumur; “Yeni görev yerim olan Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevime bugün itibariyle başlamış bulunmaktayım. Beni bu göreve layık gören değerli büyüklerime, tebrik ve hayırlı olsun dileklerinde bulunan tüm dostlarıma en içten duygularımla teşekkür ediyorum” dedi.