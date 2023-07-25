Muğla’nın Seydikemer ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, sigara izmaritini atması ile yangını başlattığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Muğla Seydikemer’de önceki gün akşam saatlerinde çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli İ.A.’nın sigara izmariti atmak suretiyle yangını çıkardığı tespit edildi. Jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalan şüpheli İ.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.