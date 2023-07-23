Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki makilik alanda etkili olan yagını söndürme çalışmaları karadan devam ederken, geniş bir alana yayılan yangına müdahale için gece görüşlü yangın söndürme helikopteri bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre Kumluova mevkiinde makilik alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sarp arazideki yangına karadan müdahaleye başladı. Alevlerin makilik alanda etkisini sürdürdüğü öğrenilirken, ekipleri yangına karadan müdahalesi devam ediyor. Yangına 15 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer 6 yer ekibi 206 personelle müdahalede bulunuyor.

“Gece görüşlü helikopter bekleniyor”

Yangın bölgesine gelen Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdeniz, yangın çalışmalarına katılması için gece görüşlü helikopter isteğinde bulunduklarını ve helikopterin birazdan bölgeye ulaşacağı bilgisini vererek, “Makilik alanda çıkan yangın şu anda devam ediyor. Gece görüşlü helikopter talebimiz oldu, gelecek biraz sonra. Ekiplerimiz tüm gücüyle müdahale ediyor” diye konuştu.