Muğla’nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 kişiyi gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre, ekipler göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik başlattığı çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenledi. Operasyonda gemide ve karada olmak üzere toplam 276 düzensiz göçmen yakalandı. Bu sırada botla kaçmaya çalışan 2 şüpheli de Sahil Güvenlik ekiplerince kısa bir kovalamacanın ardından yakalanırken, 4 şüpheli de gemide yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.N., A.H., K.M.F.H.S., K.S.K.M., M.R. ile S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.