Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, eşyalar zarar gördü.

Yangın, Seydikemer ilçesi Gerişburnu Mahallesi 4214 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir evin çatı katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çatı katındaki eşyalar zarar görürken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılırken, ilk incelemelere göre yangının bacadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.