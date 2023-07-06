Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Yılı Yaz Kur’an Kursları çerçevesinde Seydikemer İlçe Müftülüğü Cami ve Gündüzlü Kur’an Kursları başladı. Kursların başlaması ile birlikte camiler çocuklarla şenlenirken, kurslarda çocukların yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmesinin hedeflendiği belirtildi.

Seydikemer Müftülüğü tarafından “Çocuklar Koşun Haydi, Şimdi Yaz Kur’an Kursu Vakti” sloganı ile başlatılan kurslarda kayıtların 10 Temmuz gününe kadar devam edeceği açıklandı. Yaz Kur’an Kurslarında çocuklara; Kuran-ı Kerim’in yanı sıra Yüce Allah’ı, önderimiz ve rehberimiz Peygamber Efendimizi, hayat kaynağımız Kur’an-ı Kerim’i, ibadet, itikat ve ahlakı, anne babaya hürmeti, insanlara saygı ve sevgi gösterme gibi konularda eğitim verileceği belirtildi.