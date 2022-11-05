Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iki motosiklet ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iki motosiklet ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çaltıözü Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.U. (18) idaresindeki motosiklet, Kaş-Fethiye D-400 Karayolu’nda karşı yönden gelen Fethi Eker (64) yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi Fethi Eker savrulan motosikletten düştü. Eker’e yine karşı yönden gelen F.Y. (25) idaresindeki bir başka otomobil çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücü Eker’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar F.U. ve F.Y. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan F.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.