Seydikemer’in Karadere Mahallesi’nde vatandaşların bir araya gelerek imece usulü yaptığı şükür yemeğinin bu yıl 21’incisi düzenlendi. Birlik ve beraberliğin en güzel şekilde sergilendiği yemeğe Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli’nin yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.

Seydikemer’in Karadere Mahallesi’nde, 23 yıl önce meydana gelen ve hafızalardaki yerini hala koruyan hortum felaketinin bir daha yaşanmaması için mahalle sakinlerinin bir araya gelerek imece usulü verdiği şükür yemeği, Karadere Sahilinde düzenlendi.

Dualar edildi

Seydikemer Belediyesi ve Karadere Muhtarlığı’nın destekleri ile Karadere Mahallesi’ndeki vatandaşların imece usulü kazanlarda hazırladığı yemekler vatandaşlara ikram edildi. Yemeklerin yenmesinin ardından hortum ve tüm afetlere karşı dualar edildi.

Başkan Akdenizli: “Birlik, beraberliğin en güzel kanıtı”

Karadere Mahallesi’nde birlik ve beraberlik örneğinin 21 yıldır devam ettiğini belirten Başkan Akdenizli, şükür yemeği vesilesiyle vatandaşların bir araya gelerek millet olma bilincinin en güzel örneğinin yaşandığını kaydetti. Başkan Akdenizli; “Şükür yemeği, vatandaşların bir araya gelerek birlik, beraberlik içinde ne kadar güzel işler yapılacağının bir kanıtı. 21 yıldır bu sahilde düzenlenen ve gelenek haline gelen şükür yemeği her geçen yıl geniş katılımcı sayısıyla dikkat çekiyor. Genci, yaşlısı herkes burada imece usulü kazanlarla yemekler yapıp, vatandaşlara ikram ediyor. Bu yemeğin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu geleneği, göreneği devam ettirmek için Seydikemer Belediyesi olarak desteğimiz sürecek” ifadelerini kullandı.