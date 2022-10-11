Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Tartışmanın büyümesi üzerine M.S. (61) isimli şahıs, eniştesi B.S.’yi (70) yanında bulunan av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. M.S. olay yerinden kaçarken jandarma ekipleri tarafından evinin yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

Seydikemer Dere Mahallesi’nde arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduğu iddia edilen B.S. ve M.S. arasındaki tartışma çıktı.

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