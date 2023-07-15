Muğla’nın Seydikemer ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, Fethiye-Antalya karayolu, Bayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 35 BIG 249 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bit nedenle alev aldı. Alevleri gören sürücü 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.