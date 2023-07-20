Muğla’nın Seydikemer ilçesinde su arkındaki beton boruya çarpan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

Kaza, Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Sevgi Yıldırım’ın kullandığı 48 JM 665 plakalı otomobil yol kenarındaki arkın içinde bulunan beton boruya çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yıldırım’ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Yıldırım’ın 11 yaşındaki çocuğu Ceyda Yıldırım ise sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.