Muğla’nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Seydikemer ilçesi Alaçat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ö. idaresindeki 32 LT 371 plakalı otomobil, Ali İhsan Eken’in kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Eken, kaldırıldığı Seydikemer Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.