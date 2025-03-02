Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki Zorlar Mahallesi’nde bulunan Şehit Onbaşı Hasan Küçükçoban İlkokulu ve Ortaokulu’nda yangın ve deprem tatbikatı düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen tatbikat, öğrencilerin acil durumlar karşısında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda önemli bir eğitim fırsatı sundu. Tatbikata katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur, öğrencilerin güvenliği için bu tür uygulamaların kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Tatbikat sırasında, öğrencilere yangın anında yapılması gerekenler, tahliye yolları ve sığınma noktaları gibi konular da anlatıldı. Şumur, tatbikatın ardından okuldaki öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek yapılan uygulamanın faydalarını değerlendirerek, "Bu tür tatbikatlar, çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin acil durumlarda soğukkanlı kalmalarını ve güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlıyor. Gerçek bir yangın veya deprem anında nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmeleri hayati önem taşıyor" dedi.