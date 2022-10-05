Muğla İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesinde ikamet eden K.Ö. isimli şahsın ikametgahı ve eklentilerinde çok sayıda kenevir bitkisi ektiği ve satmak amacıyla müşteri arayışı içerisinde olduğuna dair alınan duyum üzerine evde arama yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesinde ikamet eden K.Ö. isimli şahsın ikametgahı ve eklentilerinde çok sayıda kenevir bitkisi ektiği ve satmak amacıyla müşteri arayışı içerisinde olduğuna dair alınan duyum üzerine evde arama yapıldı.

Yapılan aramada 133 kök dişi hint keneviri, bir miktar kubar esrar, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, bir miktar kenevir tohumu, üzerinde kubar esrar kalıntıları bulunan terazi ele geçirildi.

Operasyon sonucu ele geçirilen malzemeler ile birlikte şüpheli K.Ö. gözaltına alındı. K.Ö. işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.