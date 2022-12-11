Kazada araç sürücüsü 24 yaşındaki Mehmet Büyükkocagöz hayatını kaybetti. Kaza sonrası duman çıkan araçta itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Mehmet Bülükkocagöz yönetimindeki 48 AJB 634 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karayolu kenarındaki direğe çarptı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine kaza yerine ambulans, trafik ve itfaiye ekipleri sevke dildi.

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