Muğla’nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet uçuruma uçtu. Kazada şans eseri ölen olmazken, sürücü yaralandı.

Kaza, Karabel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. (79) idaresindeki 34 DF 7603 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 metrelik uçuruma uçtu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Dik yamaçta kendi imkanlarıyla araçtan çıkamayan Coşar A. itfaiye ve jandarma ekiplerinin uçuruma sarkıttığı halat yardımıyla ambulansa taşındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.