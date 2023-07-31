Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çalışmalarına devam eden Seydikemer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için mahalle ziyaretlerinde hız kesmiyor.

Seydikemer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahip vatandaşlara ulaşılması hedefiyle başlattığı ve ilçenin 65 mahallesini içine alan ziyaret programlarına devam ediyor. Bu çerçevede muhtarlar ve din görevlileri ile birlikte mahalle mahalle gezen ekipler ihtiyaç sahipleri vatandaşları tespit ederek yardımcı oluyor. Sosyal Devlet şuuruyla düzenlenen programda vatandaş ziyaretleri yapılırken, programa Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker de katıldı.