Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını korumak ve güvenli gıda teminini sağlamak amacıyla Ramazan ayı boyunca denetimlerini artırdı.

Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayında vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdalara erişimini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler kapsamında ekmek fırınları, pastaneler ve gıda imalathaneleri titizlikle incelendi.

Denetimlerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine jandarma, polis ve zabıta ekipleri de eşlik etti. Ekipler, işletmelerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ederek gerekli uyarılarda bulundu.