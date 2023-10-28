Muğla’nın Seydikemer ilçesinde cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Atatürk anıtına çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tüm ülkede olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Seydikemer’de de Atatürk anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törende ilk olarak Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Akabinde Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli çelenk sundu. Tören programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Türk bayrağının göndere çekilmesiyle sona erdi.

Çelenk sunma törenine, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, İlçe Jandarma Komutanı Sadık Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Ferhat Demiriz, siyasi partilerin ilçe başkanları, gaziler ve gazi Yakınları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, belediye birim müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.