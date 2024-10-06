Muğla’nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle makilik ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alırken, yangında 2 hektar ziraat ve makilik alan zarar gördü.

Yangın, Eşen Mahallesi’nde ziraat alanında saat 11.00 sıralarında başladı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan çalışmalarına başlarken, hava araçları da alevlere sortileri ile havadan müdahale etti. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar ziraat ve makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.