Tarım ve Orman Müdürlüğü, Seydikemer İlçesi’ne bağlı Bağlıağaç Mahallesi’nde arılı kovan tespit çalışmalarını başarıyla tamamladı.

Seydikemer İlçesi’nde arı kovanlarının tespit çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Seydikemer Tarım ve Orman Müdürlüğü, mahalle mahalle gerçekleştirdiği tespit çalışmalarının bir parçası olarak Bağlıağaç Mahallesi’nde önemli bir adım attı. Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi tarafından gerçekleştirilen arılı kovan tespit çalışmaları, bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini amaçlıyor. Bağlıağaç Mahallesi’nde yapılan tespitlerle birlikte, arıcıların kovanlarının durumu hakkında detaylı bilgilere ulaşması sağlandı.

Bu çalışmalar, yerel arıcıların üretkenliğini artırmak ve arı sağlığını korumak için büyük bir önem taşıyor. Seydikemer Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tespit çalışmalarının ilçe genelinde süreceğini ve arıcılara yönelik desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.