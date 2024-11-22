Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası sona erdi.

Seydikemer’de 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası büyük bir coşkuyla sona erdi. 3 ayrı kategoride düzenlenen turnuvada öğretmenler bu kez şampiyonluk için yarıştı. Çekişmeli geçen ve renkli görüntülere sahne olan turnuva sonunda dereceye giren öğretmenlere ödülleri, Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şemsettin Güngör ve turnuva koordinatörü Kaan Çeşmeli tarafından takdim edildi. Turnuvaya katılan tüm öğretmenlere İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur tarafından katılım belgeleri verildi. Turnuvanın gerçekleşmesine katkıda bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şemsettin Güngör, turnuva koordinatörü Kaan Çeşmeli ve komite üyesi Egemen Yılmaz, etkinliğin başarılı bir şekilde organize edilmesinden ötürü teşekkürle anıldı.