Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 23 Temmuz’da makilik alanda başlayan yangının faili Jandarma ekiplerinin çalışması sonrası yakalandı.

Seydikemer Kumluova Mahallesi Sarıtaş Mevkii makilik alanda gece saatlerinde meydana gelen makilik yangını ile ilgili Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca failin veya faillerin yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından yapılan teknik-fiziki inceleme ve araştırma sonucu, yangını İ.A. isimli şahsın sigara izmariti atmak suretiyle çıkardığı tespit edildi.

Şüpheli İ.A. isimli şahıs Seydikemer Karaköy Mahallesinde bulunan ikametinde oluşturulan özel ekip tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.