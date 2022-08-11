Seydikemer Müftülüğü öncülüğünde Seydikemer Belediyesi, Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü ve hayırseverlerin desteğiyle piknik etkinliği düzenlendi.

Seydikemer Müftülüğü öncülüğünde Seydikemer Belediyesi, Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü ve hayırseverlerin desteğiyle piknik etkinliği düzenlendi.

Seydikemer Tavşanbelen Mesire alanında Seydikemer Müftüsü Orhan Turan’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kaynak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Maraşlı, Orman İşletme Müdürü Turan Çiğnaklı, yaz kuran kursu öğrencileri ve veliler katıldı. Aşure ikramının da yapıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü.

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Birlik ve beraberliğin ön planda olduğu etkinlikte öğrenciler unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynayarak doyasıya eğlendiler. Oyunlarda derece yapan öğrenciler ödüllerini protokol tarafından verilirken Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz etkinliği düzenleyenlere ve destek olanlara teşekkür etti. Bu tarz etkinliklerin Seydikemer’deki birlik ve beraberliği güçlendirdiğine değinen Başkan Otgöz, “Biz birlikteliğin en güzel örneğini bugün görmüş olduk. Müftülüğümüzün öncülüğünde düzenlenen bu etkinliğe Belediyemiz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Orman İşletme Müdürlüğü destek oldu. Destek veren herkesten Allah razı olsun” diyerek kaynaşmaya vesile olan bu tür aktivitelerin sık sık düzenlenmesini istedi.