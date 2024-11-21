Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Şehit Alper Seven Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur ve Şube Müdürü Nurullah Solak ile birlikte Seydikemer Şehit Alper Seven Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunu ziyaret etti. Burada öğrencilerle öğle yemeği yiyen Kaymakam Büyüker, samimi bir ortamda öğrencilerle sohbet ederek, onların istek ve taleplerini dinledi.

Ziyaret sırasında pansiyonda detaylı incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler alan Büyüker, öğrencilerle birebir iletişim kurarak moral ve motivasyonlarını artırmayı hedefledi. Bu tür etkinliklerin öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağladığını belirten Kaymakam Büyüker, öğrencilerin her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Sıcak bir atmosferde gerçekleşen bu buluşma, öğrencilere destek olma ve onların ihtiyaçlarını daha iyi anlama amacını taşıdı. Kaymakam Büyüker’in bu yaklaşımı, Seydikemer’deki eğitim camiasında olumlu karşılandı.