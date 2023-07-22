Muğla’nın Seydikmer ilçesinde hasta kabulüne başlayan yeni Devlet Hastanesi AK Parti Muğla Milletvekillerinin Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile yapılan görüşmeler sonrası C grubundan D grubuna yükseltildi.

Sağlık Bakanı Koca ile yapılan görüşmede, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Şehir Hastanesine dönüştürülmesi ve yatak kapasitesinin Bin 500’e çıkarılması ile Fethiye’ye yeni 500 yataklı Devlet Hastanesi yapılması ile ilgili Bakanlık düzeyinde takip edildiği açıklandı.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete yaptıkları açıklamada, “Seydikemer Hastanemiz, 150 yatak kapasitesi, toplam kapalı alanı 32 bin 564.47 m2 ile hasta kabulüne başladı. Ortalama sabit 200 bin nüfusa, yaz aylarında ise 400 bin nüfusa hizmet verecektir. Son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılmıştır. Modern mimarisi ile konforlu hasta ve muayene odaları ile hemşerilerimizin hizmetine sunulmuştur. Seydikemer Devlet Hastanesi; poliklinik hizmetlerini rahatlıkla karşılayabilmesi ve hasta mağduriyetinin önüne geçilmesi için C grubu rolünden B grubuna yükseltildi. Böylece hastanemiz tıbbi araç, gereç, cihaz ve personel açısından güçlenecektir. 24 saat esasına dayalı olarak dahili branş acil havuz nöbeti ve cerrahi branş acil havuz nöbeti tutulabilmesi, bünyesinde en az 2’nci seviye acil servis ve 2’nci basamak yoğun bakım ünitesi olması kriterleri sağlanacaktır. Muğla Eğitim Araştırma Hastanemizin Şehir Hastanesi Konsepti haline getirilmesi, yatak kapasitesinin Bin 500’e çıkartılması ve Fethiye’ye 500 yataklı yeni Devlet Hastanesi yapılması, doktor, hemşire ve sağlık personeli ihtiyacımızın karşılanması hususlarını da Bakanlık nezdinde takip etmeye devam ediyoruz” denildi.