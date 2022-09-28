MUSKİ ekipleri tarafından Kemikler Mahallesinde 3 litre/saniye debide yeni içme suyu kaynağı sağlanırken, kısa süre içerisinde kaynak ile depo arasındaki terfi hattı imalatı yapımına başlıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni su kaynağı Boğaziçi Mahallesine aktarılacak.

Seydikemer ilçesinde çalışmalarını yoğunlaştıran Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Boğaziçi Mahallesi’nde yaptığı çalışmayla bölgeye yeni su kaynağı sağlıyor.

Muğla genelinde kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak için projelerini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç olan bölgelere ek su kaynağı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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