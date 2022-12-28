Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) iş birliğinde kurulan SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, çocuk kitabı yazarlarını ağırlamaya devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) iş birliğinde kurulan SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, çocuk kitabı yazarlarını ağırlamaya devam ediyor.

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak için düzenlediği atölyelerine bir yenisini daha ekleyen SEYAKMER, çocukları yazarlarla buluşturdu. Zeytin Masalı ve Aykırı Bir Çocuk kitaplarıyla tanınan ve çok sevilen yazar Ahmet Günbaş, Pakize Kamil Çağlayan Ortaokulu’ndan gelen öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklarla keyifli bir söyleyişi gerçekleştiren Günbaş, okuyucularının merak ettiği soruları yanıtladı. Yazar Ahmet Günbaş, düzenlenen söyleyişinin ardından sevilen kitaplarını çocuklar için imzaladı.

Çocuklarla SEYAKMER çatısı altında buluşmaktan büyük keyif aldığını belirten yazar Ahmet Günbaş, “Burada olmaktan ve çocuklarla bir araya gelmekten çok mutlu oldum. Bir de bu buluşma kütüphane buluşması şeklinde gerçekleştiği için ayrıca güzel oldu. Keşke bütün çocukları kütüphanelerde buluşturabilsek. Bugün kitapların diliyle çocukların dilini birleştirerek konuşmaya çalıştık. Hoş sohbet bir zaman geçirdik. Son yıllarda Kuşadası’nda büyüklerle kitaplar hakkında çeşitli söyleşiler yapıyordum ama SEYAKMER benim için çok başka bir alan oldu ve çok ilgimi çekti. SEYAKMER gibi alanlar her şehirde hatta köylere kadar geliştirilmeli ve olmalı. Kitap her şeydir, kitapsız çocuk ya da insan düşünemeyiz. Kitaplarla insanların bilhassa çocukların dostluğunu perçinlemek ve hatta ebedi kılmak gerekli. SEYAKMER bu konuda çok güzel işler ortaya koyuyor” dedi.