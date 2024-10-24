Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Rusya, Suudi Arabistan ve Bahreyn’den Afyonkarahisar’a gelen seyahat acentesi yetkilileri, kentin tarihi, turistik ve kültürel alanlarında inceleme gezisi yaparak şehri keşfetti.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın takibi ve girişimleri ile Afyonkarahisar yabacı misafirlere tanıtılmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğinde Rusya, Suudi Arabistan ve Bahreyn’den gelen heyet, 5 gün süreyle Afyonkarahisar’ın turizm değerlerini yerinde inceledi.

Doğa harikası Akdağ Tabiat Parkı, Tokalı Kanyon ve yılkı atlarını inceleyen heyet, ardından jeotermal seraları, termal otelleri ve geçmişim gizemli yolculuğuna çıkarak tarihi Frigya’da incelemeler yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen gezilerde Rusya, Suudi Arabistan ve Bahreynli heyete Afyonkarahisar’ın turizm potansiyeli ve ziyarete gelecek turistleri bekleyen saklı hazineler tüm yönleriyle anlatıldı.