Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), Türk Hava Yolları ile birlikte Malatya ve Elazığ’daki kurumların iş birliğiyle düzenlenen FamTrip etkinliğine ev sahipliği yaptı. Türkmenistan, Çin ve Güney Kore’den gelen seyahat acenteleri için düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Malatya ve Elazığ’ın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Etkinlik çerçevesinde üç farklı grup halinde gelen seyahat acentesi sahipleri ve temsilcileri, ilk olarak Elazığ’daki Sivrice ilçesinde Hazar Gölü ve Eski Bağları gezdiler. Ardından, Harput Kalesi, Ulu Cami, Musiki Müzesi, Basın Müzesi ve Hoca Hasan Hamam Müzesi’ni ziyaret ettiler. Sonraki durakları Keban ilçesindeki Çırçır Şelalesi ve Keban Barajı oldu. Etkinlik, Arapgir ilçesinde Millet Han, Arapgir Merkez Müzesi, Eskişehir Vadisi, Kayaarası Kanyonu ve Serge gibi önemli noktaları gezerek devam etti.

Malatya’daki programda ise UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü, Poyraz Konağı, Sultansuyu TİGEM, Levent Vadisi, Sanat Sokağı, Fotoğraf Makinesi Müzesi, Radyo ve Gramofon Müzesi, Kent Müzesi ve Yeşilyurt Cezaevi Müzesi gibi zengin kültürel miras noktaları keşfedildi.

Etkinliğin sonunda, katılımcılar Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve Malatya Valisi Seddar Yavuz’u ziyaret etti ve bölgede faaliyet gösteren seyahat acenteleriyle B2B görüşmeler yaptı.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, ajansın bölgenin turizm potansiyelini tanıtma amacıyla önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Budancamanak, "Türk Hava Yolları ve illerimizdeki paydaş kurumlarımızla birlikte etkinliğimizi gerçekleştirdik. Misafirlerimize Elazığ ve Malatya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtma fırsatı bulduk. Çok verimli bir program olduğunu düşünüyorum ve güzel geri dönüşler almayı umuyorum. Ajans olarak bölgemize gelen turist sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.