Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yayın hayatına devam eden Kitap Kulübü Yayınları yeni bir kitabı daha öykü severler ile buluşturdu. Eğitimci Yazar Şevket Yalçın’ın ikinci kitabı Hayatın Penceresinden Dökülenler ismini taşıyan öykü çalışması farklı temaları içeriğinde barındırıyor. Geçtiğimiz aylarda şiir kitabı Özgürlüğe Aşık Mavilikler’i okurların beğenisine sunan Şevket Yalçın son eseri Hayatın Penceresinden Dökülenler ile de edebi türde ikinci bir eser yayınlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Kitaba dair değerlendirmelerde bulunan Eğitimci Yazar Şevket Yalçın, “Kitap toplumsal bir seyir adeta. Bazı hikayelerimde toplumsal bazı problemleri aktarmış oluyorum. Örneğin Deli Hasan öyküsünde olduğu gibi böyle bir yansıma görülebilir. Toplumsal gerçekçi bir yaklaşımla ele aldığımı belirtebilirim” diyerek şiir eserinde de aynı yaklaşımla çalışmalarını tamamladığını hatırlattı.

Kitaptan öne çıkan bazı hikayelere de değinen Yalçın, “Acemi Balıkçı çok sevdiğim bir öykü. Bu olayın bir benzerini yıllar sonra bir haber bülteninde de gördüm” diye konuştu.