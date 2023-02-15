Çayırova Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet ihtiyacını karşılamak için hizmete aldığı Sevince Mağazası, Çayırova’ya gelen depremzede ailelere kapılarını açtı.

Çayırova Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet ihtiyacını karşılamak için hizmete aldığı Sevince Mağazası, Çayırova’ya gelen depremzede ailelere kapılarını açtı.

Birçok ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Çayırova’ya akrabalarının yanına gelen depremzede ailelerin yanında olan Çayırova Belediyesi, gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyor. Depremzedeler, Çayırova Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hizmete açtığı ve sıfır ürünlerin yer aldığı Sevince Mağazası’ndan mevsim şartlarına uygun istediği kıyafetleri alabiliyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri de ailelere gıda paketi dağıtıyor. Ailelerle iletişime geçen ve talepleri not alan ekipler, hızlı şekilde ihtiyaç listesindeki malzemeleri hazırlıyor.