Erzurum’da Karayolları ekiplerince doğada sahipsiz halde bulunan iki yabani tavşan yavrusu şimdi güvenli ellerde büyüyor.

Erzurum’un Tortum ilçesinde orman yolu çalışmaları esnasında Karayolları ekiplerince bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum İl Şube Müdürlüğüne teslim edilen iki adet yavru yaban tavşanı koruma altına alındı. Veteriner hekimlerince yapılan kontrollerde herhangi bir sağlık sorunu olmayan yabani tavşanlarının bakımı ve beslenmesinin itina ile yapıldığı ifade edildi. Bir süre DKMP Erzurum İl Müdürlüğünün misafiri olacak olan yaban tavşan yavruları rehabilitasyonlarının ardından doğal ortamlarına yeniden kavuşacak.