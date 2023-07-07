Sevimli kedi, Emirdağ Mithatpaşa Ortaokulu’nun bekçiliğini yapıyor. Sevimli kedi, okula gelenlerin sevgi ve sempatisini kazanıyor.

Emirdağ Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Emrullah Hurma, bir yıldır sevimli kedinin adeta okulu kış - yaz bekçiliğini yaptığını anlattı. Hurma, "Okulumuzda eğitim - öğretim devam ederken öğrencilerimiz okula geldiklerinde mutlaka sevimli kediyi severler ve okşarlar. Sevimli kedi öğrencilerimizin ilgi odağı oldu. Okullar tatile girince; bizler ve öğretmenlerimiz sevimli kedinin mamasını ve suyunu, kaplara kedinin yemesi için koyuyoruz. Sevimli kedi de; kaplara koyduğumuz kedi mamalarını afiyetle yiyor. Kaplara koyduğumuz suyu da afiyetle içiyor. Sevimli kedi, karnı doyunca okul kapısının önündeki halıflekste yatıyor ve okulumuzu gece gündüz bekliyor ve bekçilik yapıyor. Bizler, okulumuzun öğretmenleri ve öğrencilerimiz sevimli kediyi çok seviyoruz’’ dedi.