Psikiyatri Uzmanı Dr. Burcin Nuri Akal, bazı kişilerin sevilmeme, yalıtılmışlık, değersizlik, yalnızlık gibi düşüncelerin tetiklemesiyle katlanılamayan acı veren duygulara sürüklenebileceğini söyledi.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Burcin Nuri Akal, bazı kişilerin sevilmeme, yalıtılmışlık, değersizlik, yalnızlık gibi düşüncelerin tetiklemesiyle katlanılamayan acı veren duygulara sürüklenebileceğini söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nden Uzm. Dr. Burçin Nuri Akal, ‘10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü’ne özel açıklamalarda bulundu. Yalnızlaşan daha mekanik bir dünyanın, kolay ulaşılan ve çabuk tüketilen maddesel ve duygusal değerlerin dönemsel olarak yaşam enerjisini azaltabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Burçin Nuri Akal, “Bunlara yaşanılan ekonomik, sosyal, akademik, duygusal, sorunların eklenmesi kişinin sağlıklı baş etme yöntemlerini görememesine yol açabilir. Sevilmeme, yalıtılmışlık, değersizlik, yalnızlık gibi düşüncelerin tetiklemesiyle kişi katlanılamayan acı veren duygulara sürüklenebilir. Bu süreç ölümsüzlük arayışı içindeki kişiyi kendi benliğini yok etmeye kadar götürebilir. Bu acı veren duygular, yaşamsal zorluklarla ve içinde bulunabileceğimiz psikiyatrik rahatsızlıklarla birleşince alternatif çözüm yollarını göremeyebiliriz” dedi.

“Paylaşmak güçsüzlük anlamına gelmemektedir”

Paylaşmanın güçsüzlük anlamına gelmediğine değinen Uzm. Dr. Akal, “Paylaşmak güçsüzlük demek değildir. Çözümsüz gibi gördüğünüz bu süreçte bir psikiyatri uzmanına başvurduğunuzda süreç içerisinde daha objektif bakabildiğinizi, intihar düşüncesine yol açan acı veren duyguları daha sağlıklı değerlendirebildiğinizi gözlemleyebilirsiniz. Depresyon ya da başka bir psikiyatrik rahatsızlık sürecinde düşünceleriniz sınırlı ve akıldışı olabilir. Yardıma ihtiyacınız olduğunuzun farkında olamayabilirsiniz. Yalnız ve yalıtılmış değilsiniz, sadece alternatif yolları göremiyorsunuz. Bu zinciri kırmanın ilk basamağı da bu acı veren duyguları, zararlı düşüncelerini paylaşmakla başlıyor. Yanınızdayız" diye konuştu.