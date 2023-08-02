Dijital televizyon platformu Tivibu, Ağustos ayında birçok içeriği seyircinin beğenisine sunuyor. Platformda, bu ay filmlerin yanı sıra dizi severlerden tam not alan seriler izleyicilerle buluşuyor.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, Ağustos ayında da birbirinden özel içerikleri izleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Platform, Kirala Satın Al, Film ve Dizi klasöründe yeni içerikleri izleyicilerin beğenisine sunuyor. Platform, Ağustos ayında Tivibu Kirala Satın Al klasöründe bu senenin merakla beklenen filmlerinden olan ve başrollerinde Chuck dizisinin başrol oyuncusu Zachary Levi’nin yer aldığı ’Shazam Tanrıların Öfkesi’ filmi yer alıyor. Klasörde ayrıca aksiyon ve macera türünün başarılı yapımlarından olan, kadrosunda, Mackenyu, Sean Bean ve Madison Iseman gibi başarılı isimlerin bulunduğu Zodyak Şövalyeleri filmi izleyicilerle buluşuyor. Ek olarak platform, Ağustos ayında usta oyuncu Tom Hanks’in başrolünde yer aldığı komedi-dram yapımı Hayata Röveşata Çeken Adam filmini platforma dahil ediyor.

İzleyicilerden tam not alan animasyon filmleri

Tivibu bu ay; babası gibi bir itfaiyeci olmanın hayalini kuran genç Georgia’nın bu hayallerinin peşinden gitmesini konu edinen animasyon filmi Cesur İtfaiyeci’yi seyircilerle buluşturuyor. Yine 2022’nin beğenilen animasyon yapımlarından biri olan Karlar Kraliçesi ve Prenses Ağustos’ta Tivibu Film klasöründe yer alıyor. Tivibu, Film klasöründe bu ay izleyicilerden tam not alan ve Oscar ödüllü usta oyuncu Anthony Hopkins’in başrolünde olduğu Baba filmini izleyicilerle buluşturuyor. Ayrıca izleyicilerin beğenisini kazanan başrolünde Colin Farrell’in olduğu Ava ve halterde dünya rekoru kıran sporcu Naim Süleymanoğlu’nun hayatının anlatıldığı Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu da klasörde yer alıyor.

Platform, Ağustos’ta FX’in beğenilen dizisi True Lies’i platforma dahil ediyor. Dizi, günlük rutininden sıkılan bir öğretmen olan Helen’in, sıradan görünen kocasının olağanüstü bir ikili hayat sürdüğünü öğrendikten sonra yaşadığı maceraları anlatıyor. Tivibu Dizi klasöründe Ağustos ayında, The Diplomat, Three Pines ve Pale Mountains dizileri de izleyicilerle buluşuyor.