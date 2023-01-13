Sultangazi Belediyesi, Aşık Veysel Kültür ve Sanat Sezonu çerçevesinde, Şair Prof. Dr. Nurullah Genç’i konuk etti. “Sanat ile Hayat” adlı söyleşi, büyük ilgi gördü.

Sultangazi Belediyesi, Aşık Veysel Kültür ve Sanat Sezonu çerçevesinde, Şair Prof. Dr. Nurullah Genç’i konuk etti. “Sanat ile Hayat” adlı söyleşi, büyük ilgi gördü.

Sultangazi Belediyesi; tiyatro, seminer, söyleşi, sempozyum, konser, sinema gösterimi gibi birçok etkinliği ilçe komşularıyla buluşturmayı sürdürüyor. Türkiye’nin gelmiş geçmiş en değerli ozanlarından birisi olan Aşık Veysel’in adını taşıyan kültür-sanat sezonu, birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Bu kez sevilen Şair Prof. Dr. Nurullah Genç, Aşık Veysel Kültür ve Sanat Sezonu çerçevesinde Sultangazililerle bir araya geldi. Sultangazi Etkinlik Salonu’ndaki “Sanat ile Hayat” adlı söyleşiye Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun da katıldı.

Prof. Dr. Nurullah Genç, sanat ile hayat arasındaki bağ üzerine konuştu. Sanatkarın hayatın içinde olması gerektiğini, hayattan kopuk olan bir sanatın insanlığa hitap etmesinin imkansız olduğunu belirtti. Genç, en güzel şiirlerini de Sultangazililer için okudu.

Söyleşinin ardından Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Prof. Dr. Nurullah Genç’e çiçek takdim ederek teşekkür etti. Av. Abdurrahman Dursun, “Kendi topraklarımızın insanını, kendi özümü tanıtmaya çalıştığımız Aşık Veysel Kültür ve Sanat Sezonu’nda bizleri kırmayıp geldiniz için teşekkür ederiz. Eserleriniz ve anlattıklarınız bizler için çok kıymetli” diye konuştu.