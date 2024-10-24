Manisa’nın Kırkağaç Devlet Hastanesi’ne 1996 yılında 18 aylık zorunlu görev için gelen Uzman Doktor Orhan Emin Müezzinoğlu, hem Kırkağaçlılardan ilgi görmesi hem de ilçeyi sevmesi nedeniyle 28 yıldır ilçeden ayrılmadı.

1961 yılında İzmir’in Bornova ilçesine doğan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören Uzman Doktor Orhan Emin Müezzinoğlu, Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Dirgine Sağlık Ocağı, Akhisar-Akselendi Sağlık Ocağı ve Turgutlu-Urganlı Sağlık Ocağında görev yaptıktan sonra İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Dahiliye Bölümünde 5 yıl çalışarak ihtisasını tamamladı. Dr. Müezzinoğlu, oğup büyüdüğü İzmir’e yakınlığı sebebiyle 1996 yılında Manisa’nın Kırkağaç ilçesine atanmayı tercih etti. Buradaki 18 aylık zorunlu görevini tamamlaması sonrası İzmir’e dönmeyi planlayan Müezzinoğlu, Kırkağaç ve ilçe halkını çok sevmesi sebebiyle 18 ay kalmak için geldiği ilçede tam 28 yıldır görev yapıyor. Müezzinoğlu 28 yıldır görev yaptığı Kırkağaç Devlet Hastanesinde en uzun süre çalışan hekim olmanın da gururunu yaşıyor.

28 yılda binlerce hastayı tedavi eden Müezzinoğlu, Kırkağaç Devlet Hastanesinde 2 kez vekaleten başhekimlik görevinde de bulundu. Aynı zamanda Kırkağaçlı olan eşi Ayşe Atak ile evli olan ve 2 çocuk babası Uzman Doktor Orhan Emin Müezzinoğlu, “18 ay kalmak için geldiğim Kırkağaç’ta bu kadar uzun süre görev yapacağımı hiç düşünmemiştim. Kırkağaçlıların bana gösterdikleri ilgi ve sevgi burada kalmamda çok önemli rol oynadı. Burada acısıyla tatlısıyla tam 28 yıl görev yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Kırkağaç’ımızı o kadar çok benimsedim ki buradan bir türlü gidemedim. İyi kötü dile kolay tam 28 yıl geçti. Ben tüm Kırkağaçlılara sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Elimden geldiğince onlara hizmet etmeye devam edeceğim” diye konuştu.