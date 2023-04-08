Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayının dolu dolu yaşanması için hazırladığı Büyükşehir’le Ramazan programları çerçevesinde sevilen dizi Gönül Dağı dizisi oyuncuları “Sanat” adlı oyunla Denizlililerle buluştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı dolayısıyla hazırladığı Büyükşehir’le Ramazan, sevilen dizi Gönül Dağı dizisi oyuncularını ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda sahnelenen oyuna Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Sanat” adlı tek perdelik komedide, Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterini canlandıran Cihat Süvarioğlu ve Fezai karakterini canlandıran Mücahit Koçak ile tiyatro oyuncusu Mehmet Solmaz yer aldı. Üç eski arkadaşın, yıllar süren dostluklarını, hayatlarına yeni giren bir tabloyla sorgulamaya başladığı oyuna gelenler unutulmaz bir akşam yaşadı. Davetlilerin beğeniyle izlediği oyunun sonunda Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, oyunculara günün anısına üzerinde Denizli horozu figürü bulunan bir kaide verdi.