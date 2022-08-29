Mersin Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılı çerçevesinde günler öncesinde başlattığı kutlama etkinlikleriyle bayram coşkusunu kent geneline yaymaya devam ediyor. Bu etkinliklerin en özeli ise Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi koordinesindeki Engelsiz Yaşam Parkı’nda düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılı çerçevesinde günler öncesinde başlattığı kutlama etkinlikleriyle bayram coşkusunu kent geneline yaymaya devam ediyor. Bu etkinliklerin en özeli ise Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi koordinesindeki Engelsiz Yaşam Parkı’nda düzenlendi.

Parkta, ‘Yaza Veda’ ve ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ çerçevesinde düzenlenen coşkulu etkinlikte, özel bireyler ve aileleri eşsiz bir gün yaşadı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Engelsiz Yaşam Parkı Sorumlusu Betül Demir, “Engelsiz Yaşam Parkı’mızda, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca gerçekleşen birçok etkinliklerde hep birlikte olduk. Büyük özveri ve fedakarlıklarla bugünlere geldik. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ve ‘Yaza Veda’ partisi şeklinde de etkinliğimizi düzenledik” dedi.

Mersin’de en özel 30 Ağustos kutlamalarından birine imza attıklarını kaydeden Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa ise “Engelsiz Yaşam Parkı’nda, özel günleri atlamamaya çalışıyoruz. Bu şekilde hem farkındalığı artırıyor, hem de özel bireylerimizle birlikte güzel bir etkinlik yaşıyoruz. 1 yıl boyunca burada çok güzel etkinlikler yaptık. Zafer Bayramı’yla da bugün bunu taçlandırıyoruz” diye konuştu.

Özel gereksinimli oğlu Selim’le birlikte coşku dolu anların tadını çıkaran Talip Kaya, 1 yıldır parkın üyesi olduklarını belirterek, “Burada bocce, spor, yüzme dersleri etkinliklerine katılıyoruz. Çocuğum hem konuşma, hem de spor bakımından çok ilerledi. Burada arkadaşlarıyla beraber çok uyumlu, öğretmenleri de çok yardımcı oluyor” diye konuştu.