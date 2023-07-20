Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bıçakla yaralanan genç kızın, yemek yapan erkek arkadaşına sarılmaya çalışırken yanlışlıkla bıçaklandığı ortaya çıktı.

Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda; kaldığı apartta bıçakla yaralanan Tuğçe K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sırtından hafif şekilde yaralanan genç kız, tedavisinin yapılmasının ardından taburcu edildi. Olayın ardından Tuğçe K.’nın yaralanmasına neden olan erkek arkadaşı H.B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayın kazayla yaşandığını savunan H.B.’in ifadesinde; mutfakta yemek yaparken kız arkadaşının kendisine sarılmaya çalışması sonucu bıçağın ucunun sırtına değdiğini, 112’yi arayıp panik halinde yardım isteyince durumun yanlış anlaşıldığını söylediği öğrenildi. H.B. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, olayda yaralanan Tuğçe K.’nın da sevgilisinden şikayetçi olmadığı bildirildi.