Sakarya’da daha önceki yıllarda sevgilisi için 3 kez şehri birbirine katan ve en son aynı kadını boğazından defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan eski polis, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Görevinden ihraç edilen polis T.T., 2022’de sokak ortasında pompalı tüfekle etrafa ateş açmış, 2023’de sevgilisini rehin almış, 2024’de de yine farklı bir olayda silahla etrafa ateş açmış ve "silahla tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cezaevinden çıkan T.T., bu kez de dün Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın ara katında 2023’de rehin aldığı sevgilisi I.A. (43) isimli kadını, boğazından defalarca bıçaklayıp ağır yaralayarak kaçtı. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli de özel harekat polis ekiplerince yapılan operasyon neticesinde evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında basın mensuplarının "Neden yaptınız?", "Öldürmek mi istediniz?" sorularını yanıtsız bırakan şüphelinin polislere zorluk çıkarttığı anlar dikkat çekti.

Öte yandan, boğazına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan I.A.’nın, kendisi için 3 farklı tarihte adeta şehri birbirine katan T.T. hakkındaki şikayetlerini geri çektiği öğrenilmişti.