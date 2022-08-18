Denizli’de kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinden olumsuz cevap aldığı iddia edilen esnaf, çalıştığı konfeksiyon atölyesinde mesai arkadaşları tarafından ölü bulundu.

Denizli’de kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinden olumsuz cevap aldığı iddia edilen esnaf, çalıştığı konfeksiyon atölyesinde mesai arkadaşları tarafından ölü bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesi’nde faaliyet gösteren tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah mesaiye gelen tekstil işçileri, atölyeye girdiklerinde 41 yaşındaki mesai arkadaşları Habip Kırat’ı hareketsiz bir şekilde dururken gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Habip Kırat’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çalıştığı tekstil atölyesinde mesai arkadaşları tarafından ölü olarak bulunan Habip Kırat’ın cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Arkadaşlarından gelen acı haber nedeniyle büyük bir şok yaşayan tekstil işçileri, gözyaşları içerisinde olayın şokunu atlatmaya çalıştı.

Hayatını kaybeden Habip Kırat’ın evlilik planları yaptığı sevgilisiyle sorunlar yaşadığı ve en son kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşından olumsuz cevap alması üzerine bunalıma girdiği iddia edildi. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.