Taksim’de bir adam, tartıştığı sevgilisinin sığındığı oteli şişe yağmuruna tuttu. Adamın içki şişelerini otele fırlattığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksim’de bir adam, tartıştığı sevgilisinin sığındığı oteli şişe yağmuruna tuttu. Adamın içki şişelerini otele fırlattığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Beyoğlu Taksim’de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, bir çift sokak ortasında bir anda tartışıp kavga etmeye başladı. Kısa süre sonra kadın, erkek arkadaşından kaçarak bir otele sığındı. Çılgına dönen adam ise, içki şişelerini kadının sığındığı otele fırlatmaya başladı. Ardından da oradan ayrıldı. Vatandaşlar ise o anları kayda aldı.