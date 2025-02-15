Nilüfer Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel düzenlediği Mysia Yolları Doğa Yürüyüşü etkinliği ile doğaseverleri bir araya getirdi. 7 kilometrelik "T3 Trans Mysia Parkuru" nda buluşan yürüyüş tutkunları, keyifli bir sevgililer günü etkinliğine imza attılar.

Nilüfer Belediyesi, doğa tutkunlarını Sevgililer Günü için özel olarak düzenlenen "Mysia Yolları’nda Sevgililer Günü Yürüyüşü"nde bir araya getirdi. "Kalp Kalbe Yürüyoruz" temasıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Sabah erken saatlerde başlayan yürüyüş Kadriye Mahallesi üzerinden devam ederek, Üçpınar Mahallesi’nde sona erdi. 7 kilometrelik "T3 Trans Mysia Parkuru" boyunca meşe ve çam ağaçları arasında yürüyen doğaseverler, temiz havanın ve eşsiz manzaraların tadını çıkardı.

Yürüyüşün sonunda Üçpınar Evi’nde kamp ateşi yakan katılımcılar, doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı. Doğaseverler yürüyüşün sonunda, kış çayı ve sucuk ekmek eşliğinde keyifli sohbetler etti.