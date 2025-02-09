Antalya’da 2018 yılından bu yana gül yetiştiriciliği yapan Abdullah Gündüz, her yıl olduğu gibi bu yıl da Sevgililer Günü için özel güller üretiyor. Hasadına başlanan güllerin demet fiyatı ise 800-bin TL arasında değişkenlik gösteriyor.

2 dönümlük bir alanda gül yetiştiren Gündüz’ün serasında, 8 bine yakın gül ağacı bulunuyor. Yılda yaklaşık olarak 16 bin gül üreten Abdullah Gündüz, üretim yaptığı bu gülleri genellikle 20’li demetler halinde satıyor.

Sevgililer Günü yaklaşırken hasada başladığını kaydeden Abdullah Gündüz, "Ürettiğimiz güllerin demet fiyatı 800 ile bin TL arasında değişiyor. Güllerimizi genellikle çiçek kooperatiflerine teslim ediyoruz. Ürünlerimiz hem taze hem de özenle yetiştiriyoruz. Bu yılki üretimde özellikle Sevgililer Günü’ne güllerimizi yetiştirdik" dedi.

Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala taze ve özel güller almak isteyenleri serasına beklediğini ifade eden Gündüz, "Sevgililer gününde gül almak isteyenler bize ulaşabilir" diye konuştu.

Gündüz, "Şimdilik gül üretmeyi seviyoruz ama bir veya iki yıl daha devam ederim, ondan sonra bırakmayı düşünüyorum. Bu işin zorluklarına rağmen her yıl üretmeye devam ediyoruz ve insanların mutlu olmasına katkı sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.